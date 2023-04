Fiéis ucranianos celebram Páscoa em Kiev pedindo proteção e a vitória a Deus

Os fiéis ortodoxos ucranianos voltaram a juntar-se para uma celebração de Páscoa em plena guerra. É a segunda vez desde que a Rússia invadiu o país em fevereiro do ano passado.

Os fiéis juntaram-se este domingo de manhã no complexo do mosteiro Perchesk Lavra, na capital Kiev, com os tradicionais cestos pascais, doces e os ovos pintados em variadas cores.

O líder religioso da cerimónia abençoou os cestos com água benta, ao mesmo tempo que proferia a frase "Cristo ressuscitou".

"Como nunca antes, a Páscoa em tempos de guerra inspira-nos esperança e fé no futuro, na vitória da Ucrânia, na proteção de Deus à nossa pátria", afirmou Inna Holivets, uma das fiéis presentes na cerimónia deste Domingo de Páscoa na capital da Ucrânia.