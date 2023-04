O grupo de artistas Al Farasha está a pintar murais no bairro de Al Anbari, em Bagdad, capital do Iraque, de forma a alegrar as ruas, marcadas pela violência da guerra. Os trabalhos inspiram-se no folclore tradicional.

