Pequenas explosões na Páscoa de Atenas

Bombinhas de festa e coquetéis molotov foram deflagrados na última madrugada numa rua da capital da Grécia durante os festejos da Páscoa Ortodoxa por um grupo de jovens.

A celebração decorreu no bairro de Neos Kosmos. A deflagração de pequenos explosivos não é uma tradição pascal grega, mas tem vindo a acontecer desde há dois ou três anos em Atenas, explicou à Associated Press uma testemunha, que criticou o estado em que é deixada a via pública após estes festejos.

A tradição pascal ortodoxa costuma ser cumprida de véspera com missas à meia noite em igrejas iluminadas por velas e decoradas com motivos alusivos à primavera, ovos coloridos. Para hoje, Domingo de Páscoa ortodoxa, o hábito é haver ao almoço uma refeição com borrego assado.

A Páscoa ortodoxa é celebrada este ano na Grécia no meio de uma forte crise económica e a poucas semanas de os gregos serem chamados às urnas para escolher um novo governo.