Chernobyl homenageia vítimas do pior acidente nuclear da história

no comment

Copiar/colar o link embed do vídeo:

A dor da guerra na Ucrânia junta-se à dor da memória em Chernobyl. A 26 de abril de 1986, a explosão de um reator deu origem ao pior acidente nuclear da história, com uma nuvem radioativa que deixou mais de oito milhões de pessoas expostas às radiações. Trinta e sete anos depois, as vítimas da tragédia foram homenageadas com uma cerimónia junto à antiga central nuclear.