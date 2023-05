Detenções em Londres antes de Carlos III se tornar rei

Mais de uma dezena de pessoas foram detidas antes do início da cerimónia de coroação de Carlos III, em Londres. Uns defendiam o fim do uso de combustíveis fósseis, em defesa do clima, outros, simplesmente, o fim da Monarquia no Reino Unido. Entre os detidos está o líder do movimento Republicano.

