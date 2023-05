Joe Biden comemora batalha mexicana em restaurante mexicano

no comment

Copiar/colar o link embed do vídeo:

O Presidente Joe Biden comemorou o "cinco de maio" (vitória do México na Batalha de Puebla), na sexta-feira, saindo para comer tacos num restaurante em Washington, DC. O chefe de Estado, que se fez acompanhar pela vice-presidente Kamala Harris, posou para os fotógrafos com os funcionários do estabelecimento.