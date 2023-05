Inundações na RDC leva muitas pessoas a perderem tudo incluindo a família

Imagens das vítimas e das casas destruídas pelas inundações e deslizamentos de terras em Kivu do Sul, na República Democrática do Congo. Muitas pessoas perderam tudo, incluindo as famílias. Muitos ainda têm esperança de encontrar vivos os seus entes queridos. O número de mortes confirmadas ultrapassa as 200.

