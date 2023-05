Loucura em Nápoles

A cidade de Nápoles voltou a ser palcos de festejos dos adeptos do novo campeão italiano este domingo. Depois de ter conquistado o título em casa da Udinese, na quinta-feira, o Napoli bateu a Fiorentina por 1-0 este domingo, no Estádio Diego Armando Maradona. Foi com esta lenda do futebol que a equipa italiana conquistou outros dois títulos, em 1986/87 e 1989/90.

A cidade de Nápoles voltou a ser palcos de festejos dos adeptos do novo campeão italiano este domingo. Depois de ter conquistado o título em casa da Udinese, na quinta-feira, o Napoli bateu a Fiorentina por 1-0 este domingo, no Estádio Diego Armando Maradona. Foi com esta lenda do futebol que a equipa italiana conquistou outros dois títulos, em 1986/87 e 1989/90.