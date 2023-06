Operação de salvamento de animais domésticos na inundada Kherson

As inundações provocadas pelo rombo provocado pela artilharia russa na barragem de Kakhovka estão a deixar em dificuldades também os animais domésticos.

Alguns residentes do distrito de Korabel juntaram esforços para salvar os "fiéis amigos" afetados pelas cheias na região de Kherson, à medida que o nível da água vai subindo.

As casas na primeira linha das margens do rio Dnipro foram naturalmente as primeiras a serem afetadas e operações de evacuação da área inundada estão em curso. Os animais tinham ficado em segundo plano, mas há quem não os veja assim.