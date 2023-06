Ucrânia: Nível da água do rio Dnipro está a descer 1-5 cm por hora

no comment

O nível da água do rio Dnipro, em Zaporíjia, região de Kherson, desceu consideravelmente desde a destruição da barragem de Kakhovka. O mnistério do Ambiente ucraniano escrevia no seu site na internet que, em média, o nível da água está a descer 1-5 cm por hora.