"Dinossauro" interrompe parlamento colombiano

O dinossauro Frankie, mascote de uma campanha do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, interrompeu o Congresso colombiano em Bogotá para alertar para a emergência climática. "Temos de fazer a transição energética, trabalhar numa nova forma de vida", disse a Ministra do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável da Colômbia, Susana Muhamad.