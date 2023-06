"Ainda estou vivo": Francisco volta a dar missa no domingo com Portugal no horizonte

O Papa Francisco sai bem disposto do Hospital Gemelli, em Roma, onde esteve nove dias a recuperar de uma operação bem sucedida a uma hérnia abdominal que lhe surgiu na cicatriz de uma outra operação realizada no ano passado.

Quando questionado como se sentia, Francisco respondeu a sorrir: "Ainda estou vivo."

A agenda do Sumo Pontífice foi suspensa até 18 de junho devido à súbita intervenção cirúrgica a que foi submetido no dia 7, mas a assessoria de imprensa do Vaticano já veio atualizar a atividade prevista para os próximos dias do líder da Santa Sé.

No domingo, Francisco, de 86 anos, vai liderar a missa do Angelus, no Vaticanos, e ainda outras audiências previstas para os dias seguintes. Apenas a habitual audiência geral das quarta-feiras foi cancelada na próxima semana, 21 de junho, para "salvaguardar a recuperação pós-operatória do Santo Padre", sublinhou a assessoria de imprensa da Santa Sé.

Confirmadas continuam as deslocações internacionais previstas. A primeira a Portugal, no início de agosto, para liderar em Lisboa a XXXVII Jornada Mundial da Juventude (JMJ), com escala em Fátima a 5 de agosto.

A segunda, à Mongólia, entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro.