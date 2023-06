Peru: Múmia pré-hispânica descoberta numa colina de Lima

A múmia encontrada em Lima estava localizada junto ao campo de treinos de um clube de futebol profissional.

Uma equipa da The Associated Press viu, na quinta-feira, o esqueleto com longos cabelos negros deitado de barriga para cima e com as extremidades inferiores atadas com uma corda entrançada de videiras de origem vegetal. Pedras rodeavam a múmia enterrada a um metro de profundidade.

Miguel Aguilar, professor de arqueologia da Universidad Nacional Mayor de San Marcos, disse que a múmia foi enterrada num ritual que incluía folhas de coca e conchas.

O enterro foi feito em cima de um templo de barro destruído em forma de U, uma caraterística de algumas construções pré-hispânicas. A múmia ainda não foi submetida à datação por radiocarbono para determinar sua idade, disse Aguilar.

O esqueleto foi encontrado em Rímac, um distrito separado por um rio do mesmo nome da parte mais antiga de Lima.

A equipa de escavadoras trabalhou nos primeiros meses deste ano recolhendo até oito toneladas de lixo que cobriam o topo do monte, que fica junto ao campo de treinos e à sede do clube de futebol Sporting Cristal. A polícia também retirou os sem-abrigo e os toxicodependentes que acampavam em redor do monte.

O morro, que tem restos de antigas paredes de barro, era uma "huaca", palavra quíchua que significa oráculo ou lugar sagrado.

Há mais de 400 huacas em Lima, de acordo com o Ministério da Cultura.