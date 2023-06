Cinco estados dos EUA invadidos por milhões de grilos mórmones

Os estados norte-americanos do Nevada, Oregon, Idaho, Utah e Montana têm estado a ser invadidos por milhões de grilos mórmones.

O fenómeno começou no Nevada, mas espalhou-se a outros estados. Há povoações repletas de grilos nas paredes das casas, edifícios públicos, escolas e estradas.

Em algumas localidades, a quantidade de grilos é tal que os automobilistas são aconselhados a usarem pneus slick, para melhor aderência nas estradas cobertas de insetos.

Segundo os entomologistas, o fenómeno deve-se ao facto de os insetos estarem a sair do seu período de hibernação e a entrar na fase migratória.

Para além de terem de conviver com a praga de milhões de insetos, os habitantes das regiões invadidas veem também as culturas e a vegetação circundante completamente destruídas.

Os grilos mórmones receberam o nome do facto de terem destruído as terras e culturas da comunidade mórmon no início do século XIX.

Desde aí, há uma lenda que diz que foram dizimados pelas águias, tendo a águia tomado um significado importante para algumas comunidades mórmones.