A 3ª Brigada do Exército ucraniano divulgou, este domingo, um vídeo que, alegadamente, mostra elementos da mesma a encenarem um ataque à 57ª brigada de espingardas motorizadas do Exército russo perto de Bakhmut.

De acordo com a Brigada ucraniana, a operação foi filmada com câmaras GoPro por integrantes do 1º Batalhão Mecanizado no sábado, 24 de junho.

Não foram dadas informações adicionais sobre as vítimas, mas a brigada disse que desmantelou as estruturas dos rivais russos.