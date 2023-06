Danças e procissões em terra e no mar compuseram as celebrações em honra do santo padroeiro dos pescadores da cidade de Valparaíso, no Chile, 110 quilómetros a norte de Santiago.

Danças e procissões em terra e no mar compuseram as celebrações em honra do santo padroeiro dos pescadores da cidade de Valparaíso, no Chile, 110 quilómetros a norte de Santiago. Alguns eventos tiveram lugar neste domingo, 25 de junho, outros estão reservados para quinta-feira, 29 de junho, quando a Igreja Católica celebra oficialmente São Pedro e São Paulo.