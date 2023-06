Costa do marfim: Muçulmanos preparam celebração do Tabaski

Na Costa do Marfim, os muçulmanos preparam a festa do Tabaski, também conhecida como Eid Al Adha noutras partes do mundo muçulmano. Em Abidjan, em vários mercados de venda de cabras, as pessoas faziam a sua compra. Este ano, os preços mais elevados, devido à situação nos países vizinhos Mali e Burkina Faso, preocuparam os compradores.

