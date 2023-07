Bloqueados de cabeça para baixo durante horas numa montanha-russa

As autoridades do Wisconsin, nos Estados Unidos, estão a investigar as causas de uma alegada avaria numa montanha russa que deixou no domingo oito pessoas presas, algumas de cabeça para baixo e durante pelo menos três horas.

Os carros ficaram bloqueados perto do topo de um dos loops por volta das 13:30, hora local (19h, em Lisboa). As pessoas estavam presas apenas pelos sistemas de segurança da montanha russa de uma feira em Crandon, uma cidade de 1.700 habitantes no midwest superior.

As equipas de socorro tiveram de recorrer a camiões equipados com escadas para alcançar as pessoas e garantir-lhes a segurança enquanto as libertaram uma a uma das barras de segurança. O processo de resgate levou cerca de três horas e meia.

Um dos funcionários da monta-russa, citado pelos bombeiros de Crandon, terá dito que algo mecânico se partiu na diversão, que teria sido inspecionada pelos autoridades estatais.