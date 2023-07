Vulcão provoca estado de emergência mas há quem resista a afastar-se

O vulcão Ubinas, no Peru, voltou a cuspir cinzas e gases esta quinta-feira, mantendo em alerta as autoridades locais.

A governadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, assegurou que as autoridades estão a trabalhar arduamente para mobilizar a população e disse esperar ter pronto no máximo em 10 dias um albergue para as pessoas afetadas pela erupção.

Na quarta-feira, o governo peruano decretou o estado de emergência na região em torno do vulcão Ubinas, no sul do país, devido à nova erupção iniciada a 24 de junho.

De acordo com o último censo pela região, nas regiões afetadas há pelo menos 445 famílias em risco, mas algumas delas recusam ser deslocadas e deixar sem proteção as respetivas casas e o gado.

De acordo com o Instituto Geofísico do Peru, desde a madrugada de terça-feira foram registadas mais de 15 explosões no vulcão.