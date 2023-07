Tiroteio provoca o pânico no Panamá

Um tiroteio provocou uma debandada num centro comercial da cidade do Panamá, onde centenas de pessoas se tinham reunido para ver o jogo entre a equipa panamiana e o México, a contar para a final da Gold Cup. As autoridades anunciaram que um homem tinha sido detido na sequência do tiroteio. Apesar do susto, não houve feridos a lamentar, ainda assim, o final não foi propriamente feliz para os adeptos. O Panamá foi derrotado por 1-0.

