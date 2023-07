Sobem para seis os mortos provocados por uma forte tempestade nos Balcãs

Um bombeiro croata morreu durante uma forte tempestade que assolou os Balcãs na ressaca de uma onda de calor, agravando o balanço de vítimas para seis óbitos, informaram as autoridades.

Serviços de emergência da Eslovénia, da Croácia, da Bósnia e da Sérvia batalharam esta quinta-feira para restaurar a eletricidade e limpar os destroços deixados pela intempérie de quarta-feira.

A tempestade foi de grande intensidade, tendo ganho força com as temperaturas altas das últimas semanas naquela região devido ao anticiclone africano, um fenómeno ligado diretamente ao aquecimento global do planeta, as temidas alterações climáticas em curso.