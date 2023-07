Dia Mundial do Cão comemorado na Cidade do México

Como parte do Dia Mundial do Cão, a agência de cuidados com animais da Cidade do México realizou uma feira de saúde para comemorar a data.

No sábado, vários cães acompanhados pelos donos receberam cuidados médicos e de vacinação gratuitamente ou a custo reduzido, para promover a saúde dos amigos de quatro patas.

Carlos Esquivel, diretor geral da agência de cuidados com animais da Cidade do México, diz que esse tipo de atividade ajuda a aumentar a consciência sobre como cuidar de animais de estimação.

O diretor mencionou que os últimos números mostram que 57% das famílias mexicanas partilham a habitação com um cão e 19% com um gato.

Mas, apesar dos grandes avanços que ocorreram nos cuidados com os animais nos últimos anos, ainda há muito abandono e maus-tratos de animais.

A agência de cuidados com os animais funciona há seis anos e diz que o respeito e o cuidado com outras espécies são multidisciplinares, mas a atenção está voltada para o cuidado com o meio ambiente e com os seres vivos do mundo ao nosso redor.