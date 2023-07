Festival de Verbier celebra 30º aniversário em grande estilo

no comment

Nos últimos trinta anos, o Festival de Verbier tornou-se num dos mais importantes eventos de música clássica na Europa e no mundo. A programação inclui artistas de excelência, dos grandes solistas da atualidade aos novos talentos E para apagar as velas do 30º aniversário, sessenta músicos vindos de todo o mundo reuniram-se a 24 de julho para uma gala excecional que promete ficar na memória dos fãs de música.