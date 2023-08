Cargueiro que pegou fogo nos Países Baixos rebocado para local seguro

O cargueiro "Fremantle Highway", que se incendiou ao largo dos Países Baixos na noite de 25 para 26 de julho, com centenas de veículos elétricos a bordo, foi rebocado na quinta-feira para um local seguro, no porto de Eemshaven, na região de Groningen, no norte no pequeno país costeiro.

O cargueiro "Fremantle Highway", que se incendiou ao largo dos Países Baixos na noite de 25 para 26 de julho, com centenas de veículos elétricos a bordo, foi rebocado na quinta-feira para um local seguro, no porto de Eemshaven, na região de Groningen, no norte no pequeno país costeiro. A operação, com recurso a dois rebocadores, decorreu sem problemas e foi acompanhada à distância por centenas de curiosos, que foram registando a passagem do cargueiro nas redes sociais. À chegada ao porto, o barco de 18,5 toneladas e bandeira do Panamá foi escondido atrás de pilhas de contentores amarelos. Pelo menos sete tripulantes do cargueiro saltaram para o mar quando a embarcação pegou fogo. Um deles morreu. O "Fremantle Highway" deve permanecer no porto de Eemshaven até 14 de outubro.