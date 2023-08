Uma enorme baleia azul, considerada o maior animal da Terra, deu à costa numa praia do sul do Chile, provavelmente depois de ter morrido no mar, segundo as autoridades locais.

Uma enorme baleia azul, considerada o maior animal da Terra, deu à costa numa praia do sul do Chile, provavelmente depois de ter morrido no mar, segundo as autoridades locais. Grupos ambientalistas manifestaram a sua preocupação com a proximidade da praia de uma zona marítima muito frequentada por navios da indústria da aquacultura. Pediram uma investigação sobre uma possível colisão entre a baleia e um desses navios.