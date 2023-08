Mega evento de ioga no Vietname

O objetivo do evento, no Vietname, é inspirar os indivíduos e as comunidades a construírem um estilo de vida saudável através de movimentos simples de ioga.

Hoang Thi Loan, instrutora de ioga manifesta orgulho: "Normalmente pratico ioga sozinha ou dou instruções a outros para praticarem ioga, mas ter a oportunidade de o fazer com 5 000 pessoas num grande estádio faz-me sentir orgulhosa, especialmente quando se forma a bandeira nacional. Estou orgulhosa do Vietname e vejo que as pessoas no Vietname estão agora conscientes da necessidade de proteger a sua saúde e de praticar ioga para uma saúde melhor."

Também para a empregada de escritório, Hoang Thi Thuy, para além do ioga, é o orgulho nacional que a motiva a participar no evento: "Já estive muitas vezes no Estádio Nacional My Dinh, normalmente para torcer pela seleção nacional, e já formei uma bandeira nacional gigante, na bancada. Mas hoje, temos uma missão diferente, fazer ioga e formar a bandeira nacional. Sinto-me muito orgulhosa da nossa nação".