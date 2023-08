Bandeira com 100 metros em antevisão do Dia da Independência da Indonésia

no comment

Copiar/colar o link embed do vídeo:

Indonésios participam num desfile em Bogor, na província de Java Ocidental onde foi exibida uma bandeira com 100 metros de comprimento. Evento que acontece antes do Dia da Independência, que se celebra a 17 de agosto. Em 1945, a Indonésia declarou a sua independência do domínio colonial holandês.