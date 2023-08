no comment

Um grupo de pessoas efetuou um protesto, com um funeral simbólico, no calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro, para pedir justiça para Thiago Menezes Flausino, 13 anos de idade, morto numa operação policial na madrugada de 7 de agosto. "Não foi operação, foi execução", lia-se num dos cartazes exibidos pelos manifestantes.