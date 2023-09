Joe Biden de visita ao Vietname

O presidente Joe Biden chegou ao Vietname este domingo numa missão para reforçar a influência dos EUA, mas o objetivo de combater a influência da rival China provavelmente relegará para segundo plano as preocupações de direitos humanos.

Biden torna-se o mais recente presidente dos EUA, desde Bill Clinton em 2000, a visitar o ex-inimigo americano do sudeste asiático.

Em Hanói, o presidente dos EUA, de 80 anos, reúne-se com o líder do Partido Comunista do Vietname, Nguyen Phu Trong.

Na segunda-feira, Biden reúne-se com o presidente Vo Van Thuong e o primeiro-ministro Pham Minh Chinh.

Espera-se a assinatura de uma "parceria estratégica abrangente" entre os dois países.