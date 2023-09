Homenagem às vítimas de Pinochet

Cerca de 1.500 mulheres vestidas de preto e segurando velas reuniram-se em frente ao Palácio Presidencial do Chile para prestar homenagem às vítimas do ditador Augusto Pinochet.

"A democracia nunca mais deve ser bombardeada", gritavam.

Muitas destas mulheres são familiares de desaparecidos. Organizado pelo grupo "Mujeres por el Nunca Más" (Mulheres pelo Nunca Mais), o evento foi uma lembrança da dor e da perda sofridas durante a ditadura.

Houve confrontos no exterior do palácio presidencial, La Moneda, onde o então presidente Salvador Allende foi derrubado em 11 de setembro de 1973, e no cemitério que abriga um memorial às vítimas do regime.

O exterior do palácio foi vandalizado e ficou com algumas janelas partidas. A polícia usou gás lacrimogéneo e canhões de água.

Segundo as autoridades, pelo menos 11 pessoas foram detidas.