Tempestade "Babet" inunda norte da Europa e a "Bernard" ameaça Portugal

A tempestade Babet continua a abater-se sobre a ilha da Grã Bretanha e partes do norte da Europa continental, nomeadamente na Alemanha e na Dinamarca, tendo provocado pelo menos quatro mortos desde quinta-feira.

A última vítima foi uma mulher de 33 anos, na ilha de Fehman, no Mar Báltico, este sábado à tarde, avançou a agência alemã DPA. As outras vítimas relacionadas com a Babet foram registadas em Inglaterra e na Escócia, entre quinta e sexta-feira.

Diversas partes no norte do Reino Unido continuam alagadas e a Proteção Civil escocesa avisou os habitantes para o prolongar do impacto das cheias perante a carga de chuva prevista para este fim de semana.

Na Europa continental, fortes rajadas de vento estão a alimentar a tempestade e a provocar também inundações nas zonas costeiras da Dinamarca e nas regiões vizinhas da Alemanha, como em Flensburgo, onde a água subiu mais de dois metros para o nível mais alto do último século.

Houve cortes de energia em diversas das áreas inundadas, por questões de segurança. As ligações ferroviárias e marítimas foram suspensas temporariamente em partes da Alemanha, da Dinamarca e da Suécia.

O aeroporto de Copenhaga cancelou mais de 140 voos na sexta-feira devido à tempestade, mas pôde retomar a operação este sábado.

Bernard abate-se sobre Portugal

Em Portugal, é agora a tempestade Bernard que ameaça causar problemas. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avisou para um agravamento do estado do tempo para o fina deste sábado e previu "um novo episódio de tempo severo" para domingo.

"É expectável que aconteçam fenómenos extremos de vento a sul do rio Tejo, com mais incidência no Baixo Alentejo e no Algarve", disse, em conferência de imprensa, André Fernandes, o Comandante Nacional da ANEPC.

Devido ao agravamento do estado do tempo, "foi decidido elevar o estado de alerta especial do Sistema Integrado de Proteção e Socorro para laranja em oito sub-regiões do continente, nomeadamente a Lezíria do Tejo, a Grande Lisboa, Península de Setúbal, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo, Alentejo Litoral e Algarve, durante um período de 24 horas, com início à meia-noite [destes sábado] e término às 23h59 de amanhã [domingo]."

Na ilha da Madeira, pelo menos 30 voos foram cancelados até às 16h30 devido ao mau tempo da Bernard, que está a afetar o arquipélago, sob o segundo aviso meteorológico mais greve, o "laranja", devido ao vento, a chuva e a agitação marítima.

A Bernard está agora em rota para o sul de Portugal, onde dever fazer-se sentir ao longo de domingo, com ventos que podem chegar aos 100 quilómetros por hora.