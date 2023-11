"É campeão! É campeão!" Fluminense em festa até à celebração final de domingo

Foi grande a festa no Rio de Janeiro quando soou no Maracanã o apito para terminar a final da Taça Libertadores. A jogar em casa, o Fluminense ganhou aos argentinos do Boca Juniors, por 2-1, no sábado à noite, após prolongamento.

Do lado do mítico emblema de Buenos Aires, a desilusão foi grande e a equipa técnica liderada por Jorge Almirón anunciou a demissão ao presidente Joan Román Riquelme, logo após o desembarque em solo argentino, no domingo, e rescindiu o contrato que ligava as partes até ao final da época, que termina em dezembro na Argentina.

O Fluminense anunciou, entretanto, que a grande festa pela conquista da congénere da europeia Liga dos Campeões vai realizar-se no próximo domingo, 12 de novembro, no Centro do Rio de Janeiro, a partir das 09 horas de Brasília (meio dia em Lisboa).

A celebração da torcida, no entanto, começou logo sábado à noite, prosseguiu no domingo e deverá prolongar-se por toda a semana até à grande festa oficial marcada pelo clube.