Refugiados palestinianos vivem no sul Gaza dentro de carros

"Comemos, bebemos, passamos aqui o tempo e aqui dormimos. Tudo, aqui", explica Mohamed Ghanem El Astal, um professor universitário apanhado pela guerra Israel-Hamas na Faixa de Gaza e que agora tem de viver dentro do próprio carro, transformado em habitação, em Khan Younis.

Alguns palestinianos que fugiram das bombas de Israel no norte da Faixa de Gaza acabaram por não encontra quatro paredes e um telhado para se abrigarem no sul do enclave controlado pelo grupo paramilitar palestiniano que a 7 de outubro cometeu um atentado terrorista no território israelita.

Agora, estes refugiados, veem-se obrigados a viver nos próprios veículos enquanto a arrasadora contraofensiva de Israel prossegue a norte, sobretudo em torno da Cidade de Gaza.