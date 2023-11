Milhares de palestinianos em fuga para o sul da Faixa de Gaza

A fuga dos palestinianos para o sul da Faixa de Gaza intensificou-se esta quarta-feira.

Milhares de pessoas puseram-se em marcha ao longo da autoestrada que liga Gaza ao sul do território, seguindo as instruções do exército israelita, que concedeu quatro horas de pausa nos ataques para a evacuação.

Muitos dos que caminhavam levavam nas mãos bandeiras brancas improvisadas.

Esta quarta-feira, Israel disse ter destruído 130 tunéis do Hamas e estar a cerca Gaza e a intensificar os combates no terreno.

Cresce a preocupação internacional sobre o destino dos civis de Gaza, a maioria dos quais não pode fugir do território isolado, e os apelos a um cessar-fogo.

Os ministros das Relações Exteriores do G7 disseram que apoiavam “pausas e corredores humanitários” na guerra Israel-Hamas, mas não pediram o cessar-fogo.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que não haverá cessar-fogo com o Hamas nem será entregue combustível a Gaza enquanto os mais de 240 reféns não forem libertados.