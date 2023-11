Centenas de polícias e militares vasculharam a prisão mais perigosa do Equador, a Penitenciária do Litoral, em Guayaquil, esta quinta-feira.

No final da operação de dois dias, de acordo com as Forças Armadas, foram apreendidos quase três quilos de droga, cinco armas de fogo, mais de 4.100 cartuchos de munição, uma granada e 123 telemóveis, entre outros itens proibidos.