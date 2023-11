Militar refém em Gaza dada como morta e sete palestinianos abatidos na Cisjordânia

Mais um soldado morto entre os reféns sequestrados pelo Hamas na Faixa de Gaza a 7 de outubro e pelo menos sete palestinianos mortos pelas Forças de Defesa Israelita (IDF) numa operação na Cisjordânia.

As IDF anunciaram esta terça-feira de manhã a morte da jovem militar Noa Marciano, de 19 anos, que terá sido capturada pelo grupo palestiniano no ataque de 7 de outubro e que foi identificada num vídeo de propaganda do Hamas publicado quatro dias após a israelita ter sido capturada.

Uma operação das IDF na cidade de Tulkurm, no leste da Cisjordânia, às primeiras horas desta terça-feira acabou com a morte de pelo menos sete palestinianos, revelaram as autoridades de saúde da Cisjordânia.

As forças armadas israelitas alegam ter sido recebidas a tiro e terem respondido, com apoio aéreo. A agência palestiniana diz ter sido usado um drone e que só nesse ataque teriam morrido três pessoas.