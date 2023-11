Inundações na Somália causam crise de Saúde Pública

Embora as águas das cheias na região de Gedo, no sudoeste da Somália, possam ter começado a recuar, as famílias desoladas que perderam as suas casas e meios de subsistência enfrentam agora o risco de doenças fatais. A agência humanitária da ONU OCHA afirmou que 33 distritos somalis inundados registaram um aumento significativo de casos de diarreia aquosa aguda (AWD) ou cólera e um aumento de casos de malária.

Embora as águas das cheias na região de Gedo, no sudoeste da Somália, possam ter começado a recuar, as famílias desoladas que perderam as suas casas e meios de subsistência enfrentam agora o risco de doenças fatais. A agência humanitária da ONU OCHA afirmou que 33 distritos somalis inundados registaram um aumento significativo de casos de diarreia aquosa aguda (AWD) ou cólera e um aumento de casos de malária.