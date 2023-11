Protesto pró-Palestina em Barcelona

Um pequeno grupo de manifestantes entoava cânticos e agitava bandeiras palestinianas no exterior do edifício, em Barcelona, onde delegações dos Estados-Membros da União Europeia e de países do Médio Oriente e do Norte de África se pareparavam para discutir a recente trégua na guerra entre Israel e o Hamas.

