Arranca a época natalícia em Lisboa, a capital portuguesa

Lisboa, a capital portuguesa, deu oficialmente início à época natalícia com a tradicional cerimónia de iluminação da árvore na Praça do Comércio, na sexta-feira. As celebrações incluíram fogo de artifício, efeitos de laser e um concerto. A cerimónia, inicialmente marcada para quinta-feira, foi adiada por um dia devido às más condições climatéricas.