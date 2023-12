Vídeo. Austrália e Nova Zelândia dão as boas-vindas a 2024

Se o pequeno país insular do Kiribati, no Pacífico, é o primeiro a entrar no novo ano, a Nova Zelândia foi o primeiro país importante a acolher 2024 e Auckland a primeira grande cidade mundial a festejar o novo ano, com a meia-noite a soar quando eram 11 da manhã em Lisboa.

A chuva que caiu durante o dia parou à noite e permitiu a milhares de pessoas assistir ao vivo ao espetáculo de fogo-de-artifício na Torre de Comunicações, no centro da cidade. Em Sydney, principal cidade da Austrália, o novo ano chegou duas horas depois, às 13:00 de Lisboa e a Harbour Bridge, junto à Ópera, foi palco do já habitual e deslumbrante espetáculo de fogo-de-artifício.