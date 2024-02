Vídeo. Palestinianos de luto pelas vítimas dos bombardeamentos israelitas

As Forças de Defesa de Israel divulgaram imagens na quinta-feira que, segundo alegam, mostram as operações dos militares e ataques aéreos na Faixa de Gaza.

Nas imagens podem ver-se mísseis a atingir vários edifícios.

Os bombardeamentos israelitas no campo de refugiados de Nuseirat, perto da cidade de Deir al-Balah, no centro de Gaza, mataram pelo menos 11 pessoas, entre elas quatro crianças e cinco mulheres.

Um grupo de palestinianos reuniu-se em torno de uma dezena de corpos enrolados com sacos brancos no exterior do Hospital dos Mártires de al-Aqsa, onde se despediram e rezaram pelas vítimas.