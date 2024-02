As ruas no centro de Praga foram esta segunda-feira bloqueadas com tratores, em mais um protestos dos agricultores contra as políticas agrícolas da União Europeia.

As ruas no centro de Praga foram esta segunda-feira bloqueadas com tratores, em mais um protestos dos agricultores contra as políticas agrícolas da União Europeia. A manifestação foi organizada pela Associação dos Sindicatos Independentes da Chéquia e os agricultores pretendem permanecer na capital durante pelo menos dois dias.