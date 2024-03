Vídeo. Espanha: milhares deitam-se no chão em memória dos palestinianos mortos em Gaza

Este domingo, milhares de manifestantes deitaram-se no chão em San Sebastián, no País Basco, em Espanha, em homenagem às vítimas da guerra de Israel em Gaza, junto a uma faixa inspirada no famoso quadro antiguerra de Picasso, "Guernica".

A marcha atravessou parte da cidade até chegar ao monumento Peine del Viento, junto do qual foi vivido o momento mais emotivo da manifestação: os participantes deitaram-se no chão ao som da sirene que se ouviu há 87 anos em Gernika, antes do bombardeamento pelos aviões nazis. Durante vários minutos, fez-se um silêncio total, prestando-se um tributo aos mais de 31.000 mortos palestinianos dos últimos cinco meses.