Vídeo. Fu Bao, o panda gigante nascido na Coreia do Sul, chegou à China de avião

Fu Bao, o panda gigante que nasceu na Coreia do Sul, aterrou esta quarta-feira à noite no Aeroporto Internacional de Shuangliu, na China.

Depois de ser inspecionado pelos funcionários da alfândega, Fu Bao foi transportado para a Reserva Natural Nacional de Wolong, em Sichuan, para ficar em quarentena.

O panda vai ter contacto com o público depois de um período de transição em Sichuan.

Fu Bao tem sido uma das principais atrações do parque temático Everland, perto de Seul, desde que nasceu em 2020. Os pais do progenitor foram da China para a Coreia do Sul em 2016.