Vídeo. Christiania, em Copenhaga, quer renascer sem haxixe

Os hippies idosos de Christiania, em Copenhaga, que transformaram uma antiga base naval numa comunidade livre há mais de 50 anos, estão a tomar medidas para expulsar os criminosos que dominam o lucrativo mercado do haxixe.

Começaram a rasgar a Pusher Street, o famoso centro do comércio ilegal de haxixe, com o objetivo de receber fundos governamentais para a revitalização da zona. Com a remoção simbólica dos paralelepípedos pelos residentes e a presença de funcionários dinamarqueses, incluindo o Ministro da Justiça Peter Hummelgaard, esta ação marca um passo significativo no sentido da recuperação da autonomia de Christiania.

O plano inclui a melhoria das infra-estruturas e a renovação dos edifícios, preservando simultaneamente o espírito único da comunidade.