Vídeo. Geórgia: Líder do partido do governo agredido em pleno Parlamento

Na segunda-feira, o parlamento da Geórgia foi palco de uma agressão durante a discussão de uma lei que exige que os meios de comunicação social e as organizações não comerciais se registem como estando sob influência estrangeira se receberem mais de 20% do seu orçamento de entidades de fora do país.

Mamuka Mdinaradze, líder do partido do poder Georgian Dream, levou um soco do deputado Alexander Elisashvili, que o acusou de ser pró-russo.

Os opositores da lei denunciam-na como "a lei russa", porque é semelhante a uma lei que a Rússia utiliza para estigmatizar os meios de comunicação social independentes e as organizações vistas como estando em desacordo com o Kremlin.

Os seus opositores afirmam também que a aprovação da lei impediria o objetivo da Geórgia de aderir à União Europeia, que no ano passado concedeu ao país o estatuto de candidato há muito desejado.

A proposta de lei é semelhante a uma que o partido do governoo foi pressionado a retirar há um ano, após grandes protestos de rua.