Vídeo. Inundações no Uruguai deixam mais de 5 mil pessoas deslocadas

Várias partes do Uruguai ficaram inundadas na segunda-feira, após fortes chuvas, que até agora deixaram mais de 5 mil pessoas deslocadas, de acordo com as autoridades do país.

As áreas mais afetadas no país são as cidades de Paysandú e Salto, ambas na fronteira com a Argentina, Cerro Largo, na fronteira com o Brasil, e ainda Treinta y Tres, Durazno, Artigas, Tacuarembó, Rocha e Soriano, separadas da Argentina pelo rio Uruguai.

As autoridades uruguaias asseguraram que "a situação está sob controlo nos departamentos afetados pelas inundações".

As inundações ocorridas no sul do Brasil há uma semana impactaram o nível do rio Uruguai, inundando também algumas regiões da Argentina.

Pelo menos 136 pessoas morreram no Rio Grande do Sul, no Brasil, e mais de 125 estão desaparecidas.

Mais de 400.000 pessoas estão deslocadas devido a chuvas torrenciais. Cerca de 70.000 tiveram de encontrar refúgio em ginásios, escolas e outros abrigos temporários.