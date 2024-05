Um caniche miniatura chamado Sage ganhou o primeiro lugar no concurso canino do Westminster Kennel Club, na noite de terça-feira, naquela que o veterano Kaz Hosaka disse ser a sua última participação no mais prestigiado evento canino dos Estados Unidos. Após 45 anos de competição e dois cães best in show, planeia reformar-se.

Um caniche miniatura chamado Sage ganhou o primeiro lugar no concurso canino do Westminster Kennel Club, na noite de terça-feira, naquela que o veterano Kaz Hosaka disse ser a sua última participação no mais prestigiado evento canino dos Estados Unidos. Após 45 anos de competição e dois cães best in show, planeia reformar-se. Sage alcançou o 11º triunfo de caniches de vários tamanhos em Westminster. O último caniche miniatura a ganhar o troféu foi Spice, com Hosaka, em 2002.