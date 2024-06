Vídeo. Cyndi Lauper imortalizou as suas impressões digitais e pegadas à porta do TCL Chinese Theatre

A carreira de Cindy Lauper começou em 1983 com o álbum "She's So Unusual", com singles de sucesso como "Girls Just Want to Have Fun", "Time After Time", "She Bop" e "All Through the Night".

A carreira de Cindy Lauper começou em 1983 com o álbum "She's So Unusual", com singles de sucesso como "Girls Just Want to Have Fun", "Time After Time", "She Bop" e "All Through the Night". Ganhou dois prémios Grammy, o de Melhor Novo Artista em 1985 e o de Melhor Álbum de Teatro Musical em 2014 por Kinky Boots.