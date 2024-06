No centro da Cidade do México, centenas de pessoas juntaram-se, com o objetivo de dar visibilidade e sensibilizar a população para as questões da segurança e acidentes rodoviários.

No centro da Cidade do México, centenas de pessoas juntaram-se, com o objetivo de dar visibilidade e sensibilizar a população para as questões da segurança e acidentes rodoviários. Com esta ação invulgar, pretende-se criar consciência de que a bicicleta faz parte do trânsito e que os ciclistas estão sujeitos a perigos redobrados.